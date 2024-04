Addio a Gaetano Pesce | morto a 84 anni il maestro dell' architettura e del design radicale | famoso per la poltrona Up

(Di giovedì 4 aprile 2024). Ad annunciare il decesso del grandedi archettura eè il suo staff. "È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del visionario creatore".si è spento a New York, città nella quale viveva da oltre 40, dal 1983. Ilè ricord

La Spezia, 4 aprile 2024 – E’ morto a New York il design er, scultore e architetto italiano Gaetano Gaetano Pesce . L’artista, celebre in tutto il mondo , aveva 84 anni. Tra i suoi progetti più famosi, ... (lanazione)

Addio a Gaetano Pesce, il maestro del design italiano - Gaetano Pesce, il rinomato designer e artista italiano, è morto all'età di 84 anni. La notizia è stata annunciata dal suo staff con un post su Instagram, che ha descritto Pesce come un 'visionario cre ...informazione

Addio a Gaetano Pesce, designer e architetto “visionario” - Milano, 4 apr. (askanews) – È morto a New York Gaetano Pesce, scultore, architetto edesigner italiano. Nato a La Spezia nel 1932, aveva 84 anni. Ad annunciare “con il cuore pesante” la scomparsa del “ ...askanews

Addio a Gaetano Pesce, il grande maestro del design italiano nel mondo - Se n'è andato soltanto poche ora fa nella sua casa di New York il grande artista e design italiano Gaetano Pesce, noto per essere il creatore della poltrona Up5&6 uno dei primi complementi in ...ilgiornale