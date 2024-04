La Gazzetta dello Sport – Gaetano , addio concreto : non è pronto a prendersi la squadra sulle spalle Secondo il quotidiano, Gianluca Gaetano è sempre più … L'articolo Gaetano , addio concreto : ... (forzazzurri)

Il futuro di Piotr Zielinski nel corso della sessione di mercato estiva è sembrato davvero vicino al Napoli . Le cose, però, sono poi cambiate e il calciatore non rinnoverà il suo contratto con ... (dailynews24)

La Spezia, 4 aprile 2024 – E’ morto a New York il design er, scultore e architetto italiano Gaetano Gaetano Pesce . L’artista, celebre in tutto il mondo , aveva 84 anni. Tra i suoi progetti più famosi, ... (lanazione)

Addio a Gaetano Pesce, designer e architetto “visionario” - Milano, 4 apr. (askanews) – È morto a New York Gaetano Pesce, scultore, architetto edesigner italiano. Nato a La Spezia nel 1932, aveva 84 anni. Ad annunciare “con il cuore pesante” la scomparsa del “ ...askanews

Addio a Gaetano Pesce, il grande maestro del design italiano nel mondo - Se n'è andato soltanto poche ora fa nella sua casa di New York il grande artista e design italiano Gaetano Pesce, noto per essere il creatore della poltrona Up5&6 uno dei primi complementi in ...ilgiornale

Addio a Gaetano Pesce,visionario design - E' morto Gaetano Pesce, desginer e artista famoso per il progetto della poltrona Up. Aveva 84 anni ed è morto a New York, dove viveva da oltre 40 anni. E' il suo staff ad annunciare il decesso del ...televideo.rai