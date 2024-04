(Di giovedì 4 aprile 2024) Si è spento a New York, dove viveva da tempo, a 84 anni. Confermata a Milano la sua grande mostra all'Ambrosiana durante la Settimana del Salone

Pubblicato il 4 Aprile, 2024 Un grande designer . Un grande artista. Di quelli che ha fatto brillare l’immagine del l’Italia in tutto il mondo . Si è spento Gaetano Pesce . E’ lui che si è fatto ... (dayitalianews)

Addio a Gaetano Pesce, icona di un design giocoso e mai banale - Si è spento a New York, dove viveva da tempo, a 84 anni. Confermata a Milano la sua grande mostra all'Ambrosiana durante la Settimana del Salone ...vanityfair

È morto Gaetano Pesce, il maestro dell'architettura e del design aveva 84 anni - Il maestro del design e dell'architettura Gaetano Pesce si è spento a New York a 84 anni. Alla Milano Design Week una mostra a lui dedicata.gazzetta

Addio a Gaetano Pesce, il grande maestro del design italiano nel mondo - Se n'è andato soltanto poche ora fa nella sua casa di New York il grande artista e design italiano Gaetano Pesce, noto per essere il creatore della poltrona Up5&6 uno dei primi complementi in ...ilgiornale