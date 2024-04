Adam Copeland | “La AEW è il posto perfetto in cui ritirarmi”

In seguito all’assalto post- match della House of Black nei confronti di Adam Copeland di ieri notte a Collision, il TNT Champion ha sfidato apertamente ad un incontro la stable capitanata da ... (zonawrestling)

Nel main event dell’ultimo episodio di Dynamite, Adam Copeland ha sconfitto Christian Cage conquistando così il TNT Championship per la seconda volta in carriera. Se il suo primo regno era ... (zonawrestling)

Mercoledì a Dynamite, Christian e Adam Copeland si sono affrontati in un durissimo I Quit Match con in palio il TNT Title. A vincere è la Rated R Superstar che è riuscita a far pronunciare al ... (zonawrestling)