(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Sostenere un'istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con questo obiettivo nasce ildi Eni, del suo partnere diper il ‘Sostegno a un'Istruzione Primaria di Qualità ind''. Avviato nel 2022, ha riguardato la ristrutturazione di, la distribuzione di materiale didattico oltre alla formazione di insegnanti e alla sensibilizzazione delle comunità nel Comune di Port-Bouët, situato nella città di Abidjan, e nella regione del Sud-Comoé. La scuola di Canal Vridi, ad Abidjan, è stata anche una tappa del tour del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il 4 aprile 2024, nel corso della sua prima visita di Stato in ...

Pubblicato il 4 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Sostenere un’istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con ... (dayitalianews)

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Sostenere un'istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con questo obiettivo ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Sostenere un?istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con questo obiettivo ... (calcioweb.eu)

“Gli antidoti alla violenza”, a Mozzo incontro per sfatare i miti sull’aggressività - L’Acqua cheta rovina i ponti’, si dice. Allo stesso modo la nostra energia, se non utilizzata ed espressa, diventa come Acqua stagnante, una palude interna in cui ci sembra di affondare come fossero ...bergamonews

Acqua, energia e libri per le scuole in Costa d’Avorio. Il progetto Eni-Petroci-Avsi - (Adnkronos) - Sostenere un’istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con questo obiettivo nasce il progetto d ...reggiotv

energia pulita dall’Arno, ecco come funzionano le nuove centrali in Toscana - Dodici pescaie trasformate in centrali che soddisferanno il fabbisogno annuo di circa 20mila famiglie sul territorio compreso tra Incisa e Le Signe ...lanazione