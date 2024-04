(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Sostenere un'istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con questo obiettivo nasce ildi Eni, del suo partnere diper il ‘Sostegno a un'Istruzione Primaria di Qualità ind''. Avviato nel 2022, ha riguardato la ristrutturazione di, la distribuzione di materiale didattico oltre alla formazione di insegnanti e alla sensibilizzazione delle comunità nel Comune di Port-Bouët, situato nella città di Abidjan, e nella regione del Sud-Comoé. La scuola di Canal Vridi, ad Abidjan, è stata anche una tappa del tour del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il 4 aprile 2024, nel corso della sua prima visita di Stato in ...

Acqua, energia e libri per le scuole in Costa d'Avorio. Il progetto Eni-Petroci-Avsi - Così l'accesso all'Acqua e all'elettricità è diventato realtà in strutture in precedenza prive di questi servizi essenziali. Inoltre, tutte le scuole sono state dotate di nuovi banchi, librerie mobili

