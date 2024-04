(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) – Sostenere un’istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con questo obiettivo nasce ildi Eni, del suo partnere diper il ‘Sostegno a un’Istruzione Primaria di Qualità in’. Avviato nel 2022, ha riguardato la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Sostenere un'istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con questo obiettivo ... (iltempo)

(Adnkronos) – Sostenere un’istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con questo obiettivo nasce il progetto ... (periodicodaily)

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Sostenere un?istruzione primaria di qualità per gli studenti ivoriani in un contesto di rapida crescita economica e di aumento della popolazione. Con questo obiettivo ... (calcioweb.eu)

Acqua, energia e libri per le scuole in Costa d’Avorio. Il progetto Eni-Petroci-Avsi - Progetto in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con il Piano Educativo Ivoriano 2017-2025 ...lagazzettadelmezzogiorno

“Gli antidoti alla violenza”, a Mozzo incontro per sfatare i miti sull’aggressività - L’Acqua cheta rovina i ponti’, si dice. Allo stesso modo la nostra energia, se non utilizzata ed espressa, diventa come Acqua stagnante, una palude interna in cui ci sembra di affondare come fossero ...bergamonews

energia pulita dall’Arno, ecco come funzionano le nuove centrali in Toscana - Dodici pescaie trasformate in centrali che soddisferanno il fabbisogno annuo di circa 20mila famiglie sul territorio compreso tra Incisa e Le Signe ...lanazione