Acerbi e de Vrij non eterni | all’Inter piace un profilo del Bologna ? CdS

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’Inter deve ringiovanire la sua difesa, che ad oggi conta come difensori centrali Francesco(36 anni) e Stefan de(32). Ausilio e Marotta hanno messo gli occhi, spiega il Corriere dello Sport, su una rivelazione del. NOME NUOVO ? L’Inter ha messo gli occhi su Sam Beukema, difensore centrale del superdi Thiago Motta. L’olandese, 25 anni, è uno dei gioielli della scuderia del Ds Sartori, che lo ha prelevato la scorsa estate dall’AZ Alkmaar per circa nove milioni di euro. Oggi, il suo costo è raddoppiato. Beukema potrebbe fare al caso dell’Inter, tanto che il club nerazzurro lo studia ormai da tempo (e non solo per il gol segnato in Coppa Italia negli ottavi di finale del 20 dicembre). Siache dehanno ormai la loro età ed è legittima una ...

