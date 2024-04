Accordo storico Gli antichi Egizi approdano in estate nella culla del glamour

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Prendete il più antico museo al mondo, mettetelo insieme ad una delle località piùdelle vacanze italiane, aggiungetevi l’energia di una delle maggiori organizzatrici di eventi del nostro Paese (ma orgogliosamente valdostana), la creatività di uno scrittore e la curiosità di uno studioso capace di emozionarsi ancora come quando poco più che adolescente fu portato dai genitori in viaggio in Egitto. Agitate il tutto con un sindaco forgiato a sfidare l’impossibile in sala operatoria, unitamente alla flemma quasi anglosassone di un avvocato con il pallino della cultura. Poi chiudete gli occhi e lasciate correre la fantasia. Ecco. Ora riaprite gli occhi e immaginate di attraversare il tempo e lo spazio. Un sogno? No, qualcosa di incredibilmente concreto. Un salto nel futuro immersistoria di una delle civiltà più antiche: quella ...