(Di giovedì 4 aprile 2024) Il Gruppo Azimut (foto: il presidente Pietro Giuliani), attraverso la controllata Azimut Alternative Capital Partners (Aacp), eat Goldman Sachs Asset Management hanno stipulato accordi vincolanti per acquisire l’intera partecipazione di Azimut in Kennedy Lewis Investment Management () per 225 milioni di dollari.

Il Napoli ha raggiunto l’ accordo verbale con Manna per il ruolo di direttore sportivo: De Laurentiis vuole ripartire da lui e Italiano Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha trovato ... (calcionews24)

L'Aula della Camera ha respinto con 211 no e 129 si la mozione di s fiducia presentata contro il ministro dei Trasporti Matteo Salvini . Il leader della Lega dunque resta in sella, incassando la ... (iltempo)

Accordo con Petershill per cedere la quota in Klim - Il Gruppo Azimut cede la partecipazione in Kennedy Lewis Investment Management a Petershill di Goldman Sachs Asset Management per 225 milioni di dollari.quotidiano

Monte Altissimo, Regione approva. Ok all’Accordo Comune Henraux - C’è l’ok della giunta regionale alla bozza di Accordo siglato tra il Comune di Seravezza e l ... montano – incalza Brillante – quelli occupati dall’Henraux Spa, con la principale compensazione ...lanazione

Biden crede ancora in Abramo, ma per gli arabi normalizzare stanca - Sullivan vola in Arabia Saudita, ma l'Accordo con Israele resta difficile. Gli Emirati accusano Netanyahu per l'attacco al convoglio umanitario di Wck e trattano con Hezbollah ...ilfoglio