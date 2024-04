Abodi sul caso dello stadio del Taranto | «Cercherò di garantire ai tifosi l’utilizzo dell’impianto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) LoIacovone dinon potrà essere utilizzato durante i lavori di ristrutturazione per i Giochi del Mediterraneo come proposto da Sport e Salute Sri. L’ipotesi appare complicata a causa dei tempi necessari per completare l’intera procedura di affidamento del progetto esecutivo e della realizzazione dei lavori. I possibili ritardi potrebbero compromettere il completamento della manutenzione entro la data dei Giochi del Mediterraneo. Ile il Comune dovranno quindi trovare una soluzione e un impianto per le prossime due stagioni. Sulsi è espresso il ministroSport Andreaad Adnkronos: «L’obiettivo comune è quello di presentarsi puntuali all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo 2026 con loIacovone rinnovato e ...