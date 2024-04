Abbiamo sperato che Rubiales scappasse nascosto in un carrello dell’aeroporto El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Era solo questione di tempo prima che Luisavesse il suo film”, scrive divertito oggi Rafa Cabeleira sulcommentando l’arresto all’aeroporto di Madrid di Luis, al rientro dalla Repubblica Dominicana. L’ex presidente della Federcalcio spagnola caduto ormai in disgrazia, dal bacio a Hermoso in poi, è effettivamente diventato un personaggio. Non si capisce però, scrive Cabeleira, se è un falco o una colomba. L’editorialista propende per una terza via, nel dubbio: uno facile da caricaturare. Quando alla premiazione della finale del Mondiale femminile compie il gesto che gli costerà la carriera, Cabeleira lo descrive com un vulcano in eruzione: “un pericoloso mix tra Jason Statham e il Krakatoa”. E “quando si è presentato davanti all’assemblea della Rfef dopo aver visto otto volte The Wolf of Wall Street, emozionato ...