Abbattiamo tutti gli stereotipi Conoscersi per capirsi meglio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quando entriamo in contatto con persone che non conosciamo, ci facciamo di loro un’idea basata sulle apparenze, formiamo quindi un giudizio preventivo, cioè un pregiudizio, che spesso riguarda non il singolo, ma interi gruppi. A questo si collega lo stereotipo, che è basato su un pregiudizio per cui alcune caratteristiche, spesso negative, generalizzando vengono attribuite a determinati gruppi o popoli. Ciò accade perché ognuno tende a considerare la propria cultura superiore alle altre, scivolando così nell’etnocentrismo. Classificare qualcuno basandosi su uno stereotipo ci aiuta a semplificare una realtà complessa ed è una cosa comune, chefanno senza rendersene conto.pensano che le nonne siano anziane e amino cucinare, ma nessuno assocerebbe mai queste peculiarità a Michelle Hunziker, che è pur sempre una nonna. Per quanto riguarda ...

