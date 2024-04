Abbandono scolastico | Impennata di casi In centro arriva un hub per aiutare i giovani

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un’indagine condotta nei mesi scorsi, su un campione di 300tra 16 e 30 anni ha risposto a un unico, importante interrogativo. Quali sono le reali esigenze di questa fascia di popolazione? Al punto numero uno, emerge la forte necessità di ‘orientamento’ sia in vista di una prosecuzione degli studi, sia per scegliere con maggiore consapevolezza un percorso di formazione o di inserimento lavorativo. E poi servono un punto di ascolto, uno sportello di supporto psicologico e relazionale. Un luogo, in sostanza, per dare risposte ai bisogni deiempolesi. Questo spazio fisico ora c’è, si chiama Hub 4 Young e aprirà i battenti da lunedì in piazza del Popolo. Attivo ogni lunedì dalle 14 alle 17, il martedì e giovedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì dalle 11 alle 15, l’ufficio comunale per iin cerca di indicazioni sui ...

