A14 | nelle Marche serve una svolta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Undici vittime in meno di tre anni. L’inferno sale in A14 per l’ennesima volta e con le stesse sequenze: uno schianto in galleria (due camion e un bus), le fiamme, la colonna di fumo, un morto e undici feriti. E riaccende i riflettori su quel tratto maledetto d’autostrada che tra gallerie, viadotti, curve e saliscendi corre in un pugno di chilometri da Pedaso al confine con l’Abruzzo e giù fino a Pescara. Tutto già visto purtroppo, sono anni. Anni di incidenti, code, traffico paralizzato e lavori che sembra non debbano finire mai, anche se Aspi ha precisato che l’incidente di ieri è accaduto a due chilometri dal cantiere più vicino. Ma provate ad avventurarvi su quell’autostrada tra tunnel, curve, cambi di corsia (due corsie) e carreggiate che si allargano e stringono come fisarmoniche. C’è una commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che sta eseguendo ...

