A1 La notte tra venerdì e sabato chiusa stazione Valmontone

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22 di5 all’1 di6 aprile, saràladi, in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alladi Colleferro. E’ quanto si legge in una nota. (Com/Mtr/ Dire)