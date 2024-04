A tavola con gli archetipi Edizioni Enea è il nuovo libro del medico gastroenterologo e omeopata Roberto Calcaterra

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Glisono i modelli più antichi e profondi del funzionamento psichico. Sono le radici dell’anima che governano le prospettive attraverso cui vediamo noi stessi e il mondo. Sono le ombre universali dell’inconscio collettivo. I dodicisono all’interno di noi, protagonisti del nostro divenire, nascosti nei meandri della mente, nei circuiti del nostro encefalo e agiscono in ogni momento e situazione. Immaginiamoci come Gesù acon i suoi dodici apostoli nel Cenacolo di Leonardo. Tutti hanno i loro bisogni, le loro esigenze, le loro preferenze. Noi abbiamo il compito di esaudirli, uno per uno, scegliendo per ciascuno il meglio, non dimenticando mai di spezzare quel pane che è il vero alimento comune a tutti loro. Quel pane che si chiama amore. Primo archetipo: l’innocente Sono Alessia, vivo in una famiglia in ...