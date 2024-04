A Salerno nei precedenti un pari e una sconfitta Ma con Allegri il Sassuolo vinse la Supercoppa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’ombra dell’Arechi si allunga sul, che tra l’altro allo stadio della Salernitana lega un ricordo datato quanto importante (i neroverdi di, neopromossi in B, ciro ai rigori unadi C nella primavera del 2008), ma cerca di infilare in una porta che si è fatta strettissima un exploit esterno. Fuori casa, infatti, i neroverdi non fanno punti da dicembre (2-2 contro l’Udinese) e non vincono da novembre (4-3 all’Empoli) quando peraltro entrambe le gare vennero marchiate a fuoco da Domenico Berardi. Nel 2024 il ruolino di marcia lontano dal Mapei Stadium è un pianto (6 partite, zero punti, 2 gol fatti e 13 subiti) e ladepressa dall’ultimo posto in classifica – prevendita fiacca, raccontano i media vicini ai campani – potrebbe essere la cornice ideale per fare ...