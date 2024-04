A Roma c’è un quartiere che sembra un piccolo borgo fatato | nascosto nel traffico della città

(Di giovedì 4 aprile 2024) Prima di poter dire di conoscere davvero benebisogna camminare tanto. C’è unche persino ini ignorano, in molti casi. Si tratta delCoppedè. Dove si trova? Tra la Salaria e la Nomentana, precisamente nelTrieste tra Piazza Buenos Aires e Via Tagliamento. Come arrivare alCoppedè Questodeve il proprio nome all’architetto fiorentino Gino Coppedè, e rappresenta uno dei tanti motivi per cuinon smette mai di stupire. Una volta varcato l’arco d’ingresso è possibile immergersi in un’atmosfera davvero unica e suggestiva, lontana dal caos delcittadino. IlCoppedè è piccolino, composto da 45 palazzi disposti alla piazza Mincio che ne ...

Il mese di aprile porta con sé non solo i fiori primaverili, ma anche un’esplosione di pollini e allergie che mettono alla prova la salute di molti. In questo contesto, DMLab Infernetto emerge come ... (ilfaroonline)

Uno dei più piccoli borghi d’Italia si trova non lontano da Roma . Siamo nella Sabina, in particolare a Marcetelli, paesino di una settantina di abitanti. Caratteristica, questa, che gli vale il ... (funweek)

'Lollobrigida governatore neohitleriano'. La filosofa Di Cesare rinviata a giudizio per le frasi a DiMartedì: 'Non mi faccio intimidire': L'udienza in tribunale a Roma è in programma il prossimo 15 maggio . 'Tutto ruota intorno alla formula 'sostituzione etnica' che il ministro ha pronunciato al congresso Cisal il 18 aprile 2023 ...

Venezia, il sindaco Brugnaro: "Io coraggioso come Marco Polo, il ticket ai turisti Un esempio per il mondo": I dati sono stati illustrati davanti ai giornalisti della sala stampa estera, a Palazzo Grazioli a Roma, durante la presentazione della campagna di comunicazione dedicata al ticket per accedere alla ...