A Redona un viaggio sonoro nel tempo con i successi dei Pink Floyd - L’appuntamento con il viaggio musicale nel sound dei Pink Floyd è fissato quindi per sabato 6 aprile alle 21 al teatro Qoelet di Redona in via Leone XIII. L’ingresso costa 10 euro in galleria e 15 in ...ecodibergamo

I Nomadi, Cinema e psicologia e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il concerto dei Nomadi al Teatro Donizetti, Cinema e psicologia al Conca Verde, il cineforum a Gandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 3 ...bergamonews