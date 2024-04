A Monza sorge l’alba dei ricercatori Voce alle matricole votate alle scienze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Giovani, testimonial del mondo Stem, cercansi. Il Comune di, insieme a Brugherio e Villasanta, cerca under 34 impegnati in studi e attività di ricerca Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) in Italia e all’estero per intervistarli dando spazio ai loro vissuti, fra soddisfazioni, ambizioni, ma anche fatiche e difficoltà. Obiettivo: orientare le studentesse e gli studenti più giovani verso un percorso di ricerca in ambito Stem. È l’iniziativa “dei“, nel contesto del progetto “Neet-Amente meglio!“ finanziato dalla Regione. Si tratta di un percorso di orientamento formativo, personale e professionale per aiutare, soprattutto le ragazze, a superare il gender gap di fronte ai percorsi di studio Stem. La seconda azione prevista dal progetto, “FormiAMOci“, promuove la scelta ...