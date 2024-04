A Milano si pedala sui Navigli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Entro la fine del 2025 averrà realizzata una pista ciclabile che collegherà tra loro 38 scuole del centro. Lunga sei chilometri attraverserà la città da est a sud, da piazza Lima fino all’alzaia delo Pavese. Il progetto promosso da Bloomberg philanthropies prevede un finanziamento di 400mila dollari da parte della fondazione, la fase di progettazione è in corso e si prevede che i lavori saranno completati entro novembre 2025. La pista ciclabile sarà protetta da cordoli o integrata nella striscia di sosta delle auto, il percorso servirà numerosi istituti scolastici situati lungo il tragitto o nelle vicinanze, facilitando gli spostamenti casa-scuola per circa trenta scuole elementari, medie, nidi, otto istituti superiori e tre università.

Due noleggi per auto al giorno: il car sharing non piace più ai milanesi - Ci sono 3.430 automobili dedicate al servizio di car sharing, gestite da quattro operatori, 5.430 sono le bici del Bikemi (l’80% a pedalata muscolare e il restante 20% a pedalata assistita). Altre 8 ...milano.repubblica

I parcheggi sotterranei per bici e scooter a Milano - "Ad oggi lo sharing rappresenta il 4% della mobilità a Milano" ed è difficile immaginarne uno "sviluppo ... È in programma anche l'implementazione di bici a pedalata assistita", ha detto Sala.milanotoday

Milano, la crisi della mobilità in sharing: noleggi in calo e aumento dei costi. “Serve un nuovo modello” - Il sindaco Sala: “Mezzi poco utilizzati e gli operatori faticano a far quadrare i conti ma i nostri dati restano tra i migliori. Con il nuovo Codice della strada monopattini a rischio” ...ilgiorno