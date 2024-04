A Como in poco più di un mese 35 stranieri espulsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 - Sono 35 in totale i provvedimenti dione adottati dall’Ufficio Immigrazione della Questura didal 1° marzo scorso, tra allontanamenti dall’Italia di cittadini comunitari, accompagnamenti nei vari Centri di Permanenza per i Rimpatri, in attesa di essere rimandati ai rispettivi Paesi d’origine, con accompagnamenti alla frontiera e Ordini del Questore. Solo questa settimana, sono stati adottati provvedimenti analoghi nei confronti di altri due soggetti: per un egiziano di 22 anni, pregiudicato, e un Ordine del Questore a lasciare l’Italia entro sette giorni per un connazionale di 20 anni