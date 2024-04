A chi conviene l' auto elettrica La verità di Vannacci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) «Perché una persona che molto probabilmente prende un sacco di voti non dovrebbe essere in lista? Non voglio legare la questione al ministro Salvini. Ci sono state interlocuzioni con vari politici. Non ho deciso, devo ancora portare a maturazione le mie valutazioni». Così il generale Robertoin una intervista a La Stampa sostenendo di stare valutando «se ho i requisiti da un punto di vista professionale, non ci si può improvvisare. E poi, se avrò una reale capacità di influire, non andar lì per schiacciare un bottone. In ogni caso, è una scelta da fare insieme alla famiglia». E sulle polemiche nel Carroccio commenta: «Sono beghe del partito, discussioni lecite. Se dovesse succedere di candidarmi con la Lega e non venissi eletto avrebbero ragione loro, in caso contrario sarebbe una scelta dei cittadini. Ci sono le preferenze, no?». A Strasburgo, spiega, ...