A bordo ci sono 69 boliviani con passaporti falsi | la nave da crociera Msc Armonia rimane bloccata per due giorni nel porto di Barcellona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Vacanza da incubo per i 1500 passeggeri delladaMsc, rimastaper dueneldi, in Spagna. La, partita dal Brasile e diretta in Italia con scalo a, è stata costretta a fermarsi per duenelcatalano a causa dei problemi di visto di un gruppo di passeggeri. Tutto sembrava procedere regolarmente fino al 2 aprile, quando le autorità spagnole hanno negato lo sbarco a 69 cittadinii cui visti non erano validi per l’ingresso nell’area Schengen. La beffa? I documenti risultavano validi al momento dell’imbarco in Brasile. I passeggeri sitrovati loro ...