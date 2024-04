80enne si accorge dell’ingresso in casa di un ladro | la reazione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Untenta di rubare indi un ottantenne, la polizia interviene riuscendolo a fermare grazie all’aiuto di un cane Ha vissuto una notte di terrore un uomo di 80 anni a Ginofte, in Danimarca. Questo mentre dormiva serenamente nella propriaha iniziato a sentire dei rumori sospetti provenienti dal salone. Allarmatosi subito è stato in grado di non farsi prendere dal panico, riuscendo a gestire con grande freddezza una situazione complicata. Sicuramente spaventato, non ha esitato a contattare la polizia, iniziando a sussurrare tutto quello che stava accadendo. Secondo quanto riportano i media locali, il suo intervento e la sua collaborazione sono stati fondamentali per scongiurare esiti molto più gravi e pericolosi. Una villa a schiera – Cityrumors.itStando a quanto rivelato dalle forze dell’ordine, questo avrebbe comunicato ...