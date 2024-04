8 frigoriferi colorati che porteranno un' esplosione di allegria in cucina

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dal classico beige al rosso fuoco passando per tutte le tonalità immaginabili: questi frigodaranno alla tuail brio e l'originalità che merita

frigoriferi e tostapane in film da Oscar e serie tv - Roberto Bertazzoni, imprenditore innovativo, ha trasformato Smeg in un'icona del design con elettrodomestici artistici e funzionali, collaborando con Renzo Piano e stilisti come Dolce e Gabbana. Il ma ...ilrestodelcarlino

E dopo Pasqua attenti a non sprecare: 11 ricette per riciclare uova e colombe avanzate - La cucina del riciclo fa parte della storia gastronomica di ogni famiglia, a maggior ragione dopo le feste, quando il cibo che resta in dispensa è ...repubblica

Xiaomi lancia la SU7: modelli, colori e prezzi dell’elettrica che sfida i giganti del settore - Xiaomi lancia la SU7: modelli, colori e prezzi dell’elettrica che sfida i giganti ... Bluetooth firmata da Lei Jun. L’Edizione Founders della SU7 Standard offre un frigorifero interno per le bevande, ...xiaomitoday