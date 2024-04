24Ore Business School | via all’Education Week | 40 eventi gratuiti per scoprire nuove prospettive di lavoro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dal 9 al 22 aprile 2024 torna l’atteso appuntamento con l’Education, il ricco ciclo diculturali e formativipromosso per il terzo anno consecutivo da. In programma oltre 40 appuntamenti, fruibili da tutti gli interessati in live-streaming o in presenza presso le sedi di Milano e di Roma, dedicati a temi e materie di grande attualità, approfonditi da docenti, esperti del settore e testimonial d’eccezione. Durante l’Education, sessioni interattive permetteranno di esplorare un’ampia gamma di argomenti tra cui innovazione, project management, sport, sostenibilità, logistica, digital marketing, ma anche geopolitica, finanza, fino al personal branding. “Da 30 anni la mission di...

