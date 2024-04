23 arresti | sequestri per 600 milioni | maxi-frode sul Pnrr | il blitz della GdF

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una, dai contorni ancora piuttosto indefiniti, ai danniUe sui fondi del. A scoprirla, la Guardia di Finanza di Venezia, che ha eseguito nella prima mattinata di oggi, giovedì 4 aprile, 23 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. L'intervento delle Fiamme Gialle è arrivato in seguito alla richiesta di Eppo, la procura europea. Disposti anchepreventivi per un valore complessivo superiore ai 600di euro. Secondo quanto si apprende, nell'operazione sono interessati anche altri Paesi europei: al lavoro anche le polizie di Slovacchia, Romania e Austria. I dettagli dell'operazione verranno rivelati nel corso di una conferenza stampa prevista per le 11.30 a Mestre, al Comando provincialeGuardia di Finanza.