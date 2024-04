13 Medici alla Asl Napoli 3 Sud di Torre del Greco | Bando e come inviare la Domanda

(Di giovedì 4 aprile 2024) Partono le Assunzioni perall’Azienda Sanitaria Locale3 Sud didel, in particolare la ASL sta selezionando tredici professionisti per il ruolo di Dirigente Medico attraverso un Concorso Pubblico. Queste posizioni saranno con contratto a tempo indeterminato, si collocano nell’ambito dell’organizzazione dei servizi sanitari di base, specificatamente nell’area della sanità pubblica, e rispondono alle necessità dei distretti della zona Sud di. Cosa è previsto dalormai da consuetudine, le domande per i Concorsi Pubblici vanno inviate solo ed esclusivamente online entro il 18 Aprile 2024. Ilcompleto, contenente tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito web dell’azienda ...

