Zoe Saldaña non vede l’ora di tornare in Star Trek 4 | “Ho ancora speranza”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Zoe, nota per il suo ruolo di Nyota Uhura nei film reboot di, ha offerto uno sguardo promettente sullo sviluppo di4, esprimendoche il cast possa riunirsi per un’ultima avventura tra le stelle. Durante una recente apparizione sul podcast “Discourse” di The Playlist,ha condiviso il suo entusiasmo per il franchise, sottolineando la meraviglia di lavorare in questo universo e la curiosità per il futuro della serie. ZoeOttimista su4: Il Ritorno dell’Enterprise Il franchise diè stato abilmente riavviato nel 2009, introducendo ...

Guida TV Sky Cinema e NOW: The Painter, Mercoledi 3 Aprile 2024: (SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Takers Action con Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba e Zoe Saldana. New York: un'imprendibile banda di rapinatori vuole mettere a segno un colpo ...

Guardiani della Galassia, per Zoe Saldana non riportare indietro la squadra sarebbe "un'enorme perdita per la Marvel": 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD Guardiani della Galassia, Zoe Saldana spera in un ritorno del team: "Sarebbe un'enorme perdita per la Marvel" James Gunn è stato il primo ad ...