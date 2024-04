Zielinski l’arma di Calzona | last dance prima di volare all’Inter ? CdS

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ora Piotrpotrebbe diventarea sorpresa di Francescoper questo delicato finale di stagione.di andare, sottolinea il Corriere dello Sport, proverà ad aiutare i suoi. RIECCOLO ? Da emarginato e panchinaro, a sorpresa in campo e arma in più per il Napoli., che in estate andràda svincolato, può rivelarsi una carta molto importante per il tecnico azzurro, Francesco, in questo finale di stagione. Contro l’Atalanta, nonostante il pesante passivo di 3-0,è entrato col piglio giusti colpendo anche un palo che poteva riaprire la partita. Sottolinea il Corriere dello Sport,dia Milano per diventare dal 1° luglio un ...

Mercato Inter: idea Gudmundsson dal Genoa per rinforzare la fase offensiva: ...per la prossima stagione Il futuro potrebbe portare un'arma in ... Gudmundsson ha catturato l'attenzione di diversi club grazie alle ...il talento di Taremi a parametro zero e il centrocampista Zielinski,...

PAGELLE - Juan Jesus e Meret tengono in vita il Napoli. La Penna su Acerbi come Ponzio Pilato: ... trasforma l'offesa in un'arma di vittoria. Il migliore in campo -... Timido nell'offesa, Mati l'uruguagio a volte dà la sensazione di ... il suo ingresso posticipa la presentazione di Zielinski al ...