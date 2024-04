Zelensky | “Russia mobilita altri 300mila soldati” Ucraina | allarme esercito | “Rischiamo crollo”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Mosca prepara la nuova offensiva. Alti ufficiali a Politico: "I russi possono sfondare" Lasta perrein una fase cruciale della guerra in. Kiev, in difficoltà per la carenza di armi e uomini, rischia di veder crollare la propria prima linea difensiva, secondo le informazioni diffuse da alti ufficiali