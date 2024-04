Zazzaroni | “Lukaku al Napoli? C’è un bel rapporto con Manna…”

Il Mattino, Taormina su Manna: "Questa mossa dimostra che ADL non ha capito i suoi errori" - Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "L'anno scorso se fossero arrivate delle offerte per Di Lorenzo lui avrebbe detto di ...tuttonapoli

Addio Lukaku-Roma, Zazzaroni show: firma clamorosa in Serie A - Calciomercato Roma, il futuro di Romelu Lukaku torna un argomento caldissimo in vista della sessione estiva. Ivan Zazzaroni sgancia la bomba sul belga: pronta la nuova avventura in Serie A. La scorsa ...asromalive

Zazzaroni: "Manna ha un bel rapporto con Lukaku. Lo ha trattato tutta l'estate..." - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport ... E’ quello che ha trattato Lukaku per tutta l’estate per portarlo in bianconero. Il belga al Napoli Lui vuole vincere, credo sia presto per ...tuttonapoli