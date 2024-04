X-Files | il reboot sarà una sfida” | dice il creatore originale Chris Carter

Strained’, ‘Afamefuna’, ‘Sherlock: Series 1 – 4’, other exciting Netflix titles this April - For an interesting April, check out titles like Strained, Sherlock: Series 1, Files of the Unexplained, The Grimm Variations, and many more. Don’t miss Strained, available on the 27th. Here, when ...premiumtimesng

Albuquerque police brings back ‘Duke City Case Files’ - The “Duke City Case Files” was started in 2021 and focused on unsolved homicide cases. The homicide unit took a break from it in 2023.kob

“Il reboot di X-Files sarà una sfida”, dice il creatore originale Chris Carter - È lui infatti il creatore di X-Files, forse la produzione anni Novanta più importante ... si occuperà di un ambizioso reboot. I fan della prima ora sono ovviamente scettici, ma Carter pè di tutt'altro ...wired