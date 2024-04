WWE | Statistica sul ritorno lottato di The Rock a WrestleMania XL

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il main event della Night 1 diXL contiene un interessanteriguardante il “Final Boss” The. Seppur si tratti di un tag team match in cuie Roman Reigns affronteranno il team composto da Seth Rollins e Cody Rhodes, sarà il primo matchdopo otto anni da Dwayne Johnson. L’ultima volta fu la contesa contro Erik Rowan in quel di32 della durata di pochi secondi e ovviamente con schiacciante vittoria del People’s Champion. Sarà inoltre il primo main event pera distanza di undici anni dall’ultima volta (vs John Cena atto secondo a29). Questo si unisce ai main event lottati nelle edizioni numero XV (vs Steve Austin), 16-2000 (vs Triple H, Mick Foley e Big Show), X-Seven ...

Fin dal suo debutto nel main roster, Solo Sikoa ci è sempre stato presentato come il membro più pericoloso dell’intera Bloodline, almeno a livello di prestanza fisica e di potenza. E in ... (zonawrestling)

Vincere la Royal Rumble significa molto per ogni singola superstar che riesce nell’impresa. Non solo ci si aggiudica una vittoria importante, “sconfiggendo” altre 29 superstar ma oltre ad ... (zonawrestling)

WWE: Striscia negativa per Solo Sikoa, dopo John Cena non ha più vinto un match - Solo Sikoa, braccio armato della Bloodline, ha ottenuto la più importante vittoria della sua carriera (finora) a inizio novembre in quel di Crown Jewel quando sconfisse, senza appello, il 16 volte cam ...zonawrestling

WWE: Becky Lynch e i Last Woman Standing, una stipulazione decisamente fortunata per lei - Nel main event dell'ultima puntata di Monday Night Raw, Becky Lynch ha sconfitto Nia Jax in un Last Woman Standing Match e dovrebbe aver messo finalmente un punto esclamativo alla storia con la Jax, c ...zonawrestling