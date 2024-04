WWE | Smentita la presenza di MJF a WrestleMania

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Mancano ormai solo 3 giorni a, ma il mondo del wrestling comincia ad avvertire quel brio che contraddistingue la settimana più importante dell’anno per tutti i fan della WWE. Ovviamente, i rumours su possibili ritorni e debutti si susseguono e tra questi ci sono voci che vorrebbero MJF, l’ex AEW World Champion, allo Showcase of The Immortals. Nelle ultime ore, The Salt of The Earth ha avuto uno scambio di battute online con The Rock e questo non ha fatto altro che aumentare le speculazioni, ma secondo alcune fonti, l’ex campione AEW non sarebbe previsto a Philadelphia. Secondo Sean Ross Sapp di Fightful, Maxwell Jacob Friedman non dovrebbe apparire a, anzi: “Per tutti quelli che lo stanno chiedendo: MJF non è previsto aed è ancora sotto contratto con l’AEW.” L’ultima apparizione di ...