WWE | Nel festival del volo sono Axiom e Frazer a trionfare | a Stand & Deliver caccia ai titoli di coppia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A pochi giorni dac’era ancora qualche dettaglio da definire nella card dell’evento. Uno dei match ancora da sancire era quello valido per ididi NXT con Baron Corbin e Bron Breakker che, dopo essersi sbarazzati degli Alpha Academy, attendevano di conoscere i loro avversari per l’evento più importante dell’anno di NXT. Avversari cheusciti da un triple threat match che ha visto affrontarsi due team del main roster come gli OC e il LWO e il team sempre più affiatato composto da Nathan. Highlight continuo Match spettacolare, posta in palio alta, ma nessuna esitazione da parte dei partecipanti che a pochi giorni da...