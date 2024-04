WWE | Giulia in partenza per gli US e il debutto nella compagnia sembra essere sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Stando a quanto riportato da Tokyo Sports,è inper gli Stati uniti in direzione WrestleMania week. Dopo aver abbandonato in via definitiva la STARDOM edrecentemente apparsa in Pro Wrestling NOAH,ha pubblicato una foto con una grande valigia all’interno dell’aeroporto di Tokyo scrivendo quanto segue. “Sono inper l’Himalaya. Starò tra le montagne e mi raderò completamente le sopracciglia.” Ovviamente il tutto corrisponde ad una chiara copertura per non anticipare una sua possibile presenza in uno dei prossimi show della WWE. La federazione numero uno al mondo ha da oltre un anno esposto il proprio interesse per la lottatrice e proprio WrestleMania 40 e la città di Philadelphia potrebberogli scenari adatti per vederla ...