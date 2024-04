WTA Charleston | Pegula avanza con fatica | bene Collins e Sakkari Fuori Keys e Yastremska

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Conclusa la seconda giornata del torneo WTA sulla terra ver di. Disegnato il quadro definitivo del secondo turno, dove ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto capace di superare in tre set Ana Bogdan guadagnandosi la sfida con Viktoria Azarenka, ma abbiamo già le prime giocatrici partecipanti agli ottavi. C’è ad esempio la numero 1 del seeding Jessica, che ha però rischiato tantissimo con Amanda Ansimova. Avvio da dimenticare per lei con un primo set ceduto senza colpo ferire, poi diventa una battaglia campale conclusa solo al terzo set e dopo due ore e mezza di battaglia. Per lei ci sarà Magda Linette, che ha scritto l’upset in rimonta su Dayana. Ottavi anche per Maria: la greca, numero 3 del tabellone,con pochi patemi al cospetto della bulgara Viktorya ...