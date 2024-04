WTA Bogotà 2024 | Errani accede al secondo turno | fuori Stefanini e Brancaccio Bene Bouzkova | Maria e Osorio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si sono completati tutti i match del primodel WTA di. Una prima giornata agrodolce per l’Italia, visto che delle tre azzurre impegnate la sola Saraè riuscita a vincere. La bolognese ha sconfitto in due set l’ucraina Yulia Starodubtseva con il punteggio di 6-2 7-6 ed ora affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo, testa di serie numero tre, che ha battuto agevolmente la russa Timofeeva per 6-1 6-3. Sono state eliminate, invece Nuriae Lucrezia. La campana si è arresa alla tedesca Jule Niemeier con il punteggio di 6-2 6-3; mentre la toscana è stata sconfitta in rimonta dalla rumena Anca Alexia Todoni per 4-6 6-2 6-4. Tutto molto facile per la testa di serie numero uno, la ceca Marie, che ha piegato con un perentorio 6-0 6-3 la canadese ...