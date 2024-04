Disney Plus , anticipazioni . Il pubblico potrà entrare nel magico regno di Rosas il prossimo 3 aprile : è quella la data in cui arriva Wish . Il lungometraggio Walt Disney Animation Studios Wish sarà ... (2anews)

Zamora, tutto quello che c'è da sapere sul primo film da regista di Neri Marcorè - Con Zamora, l’attore e comico Neri Marcorè debutta alla regia, firmando una pellicola che si ispira in gran parte all’omonimo romanzo d’esordio (uscito nel 2002) di Roberto Perrone, scomparso agli ...tg24.sky

Wish arriva oggi su Disney Plus, preparatevi ad emozioni intense! - Dopo pochi mesi dalla sua data d’uscita al cinema, da oggi è disponibile su Disney Plus Wish, il 62° classico Disney che ha fatto innamorare il pubblico. Ora potete di nuovo emozionarvi con le ...tuttotek

I film da vedere in streaming ad aprile 2024, da Barbie e Oppenheimer, da Elvis a Wish - Netflix. arriva in streaming il 4 aprile il film di Alessandro Genovesi, basato sul romanzo di Erin Doom. Nicla è cresciuta in un orfanotrofio in cui si racconta una leggenda: quella del fabbricante d ...informazione