Wim Wenders | il suo documentario Anselm al cinema dal 30 aprile | ecco il trailer italiano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Girato in 3D e risoluzione 6K arriva alil 30ildi Wimsull'artista visivo tedescoKiefer. Lucky Red ha diffusoe posterdidi Wimsul pittore e scultore tedesco,Kiefer, in arrivo neia partire dal 30. Presentato al Festival di Cannes tra le proiezioni speciali, questa esperienzatografica unica consente al pubblico di immergersi nel lavoro e nel percorso di vita dell'artista. Ilrivela la fonte di ispirazione e il processo creativo di Kiefer esplorando la sua fascinazione per il mito e la storia. Il passato ...