WhatsApp | Instagram e Facebook down oggi | le app di Meta non funzionano | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 – Ancora problemi per, i social di proprietà. Poco dopo le 20 per gli utenti è diventato impossibile utilizzare l’app di messaggistica. Tutte bloccate, quindi, le conversazioni. Sui social l’hashtag “” ha subito iniziato a impazzare. Il sitodetector, che raccoglie le segnalazioni relative ai malfunzionamenti, intorno alle 20 ha evidenziato un boom di avvisi di utenti non solo in Italia, con messaggi inviati e caratterizzati da una sola spunta sullo schermo del mittente. I problemi a, in particolare, sono stati riscontrati a livello internazionale con l'impossibilità di inviare messaggi dalla Francia alla Germania, dalla Spagna al Brasile, dagli Stati Uniti ...

Disagi per gli utenti di Whatsapp e Instagram, le app di Meta sono andate in tilt dalle 20.00 circa. Il blackout ha lasciando gli utenti di tutto il mondo senza accesso per diverse decine di minuti. ... (gazzettadelsud)

Problemi dell’ultim’ora alle app e ai servizi di Meta complicano le comunicazioni online per milioni di utenti. Facebook , Instagram e WhatsApp down : cosa sta succedendo – ... (ilcorrieredellacitta)

WhatsApp, Facebook e Instagram con problemi, le app sono inutilizzabili o quasi - WhatsApp, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare correttamente dalle 20 di oggi. Se anche a voi non funzionano i messaggi e non si vedono i reel ...ilnotiziario

WhatsApp down in Italia e nel mondo, problemi anche su Instagram

Meta, quarto down in un mese per l'azienda di Mark Zuckerberg: tutti i problemi di Instagram, Facebook e WhatsApp - Dopo quelli di inizio mese, un nuovo stop è stato segnalato stasera su tutte le piattaforme. Da Facebook a Instagram, passando per WhatsApp, le applicazioni di Mark Zuckerberg continuano infatti a ...ilmessaggero