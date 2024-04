WhatsApp | Instagram e Facebook down oggi | cosa sta succedendo ai social di Meta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 – Ancora problemi per, idi proprietà. Poco dopo le 20 per gli utenti è diventato impossibile utilizzare l’app di messaggistica. Tutte bloccate, quindi, le conversazioni. Suil’hashtag “” ha subito iniziato a impazzare. Il sitodetector, che raccoglie le segnalazioni relative ai malfunzionamenti, intorno alle 20 ha evidenziato un boom di avvisi di utenti non solo in Italia, con messaggi inviati e caratterizzati da una sola spunta sullo schermo del mittente. I problemi a, in particolare, sono stati riscontrati a livello internazionale con l'impossibilità di inviare messaggi dalla Francia alla Germania, dalla Spagna al ...