Whatsapp-Instagram e Facebook Down | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Mercoledì 3 aprile, intorno alle 20:00, milioni di utenti dihanno sperimentato un’improvvisa interruzione del servizio di messaggistica, generando preoccupazione e frustrazione in tutto il mondo. Segnalazioni di disservizio sono affluite su piattaforme comedetector, evidenziando un problema di portata globale. Le città più colpite hanno segnalato un aumento significativo di problemi di connessione e di invio di messaggi tramite. L’improvvisodel servizio ha causato disagi agli utenti che si affidano alla piattaforma per comunicare con amici, familiari e colleghi. Al momento, non è chiaro quali siano le cause specifiche di questo improvviso disservizio. Tuttavia,ha confermato di essere al corrente del problema e sta lavorando per risolverlo nel più breve ...

