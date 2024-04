WhatsApp e Instagram down | problemi oggi | cosa succede

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) –per l'app di messaggistica e per il social network, entrambi appartenenti alla galassia Meta di Mark Zuckerberg. Il sitodetector, che raccoglie le segnalazioni di anomalie e guasti sulla rete, evidenzia un boom di avvisi di utenti non solo in Italia. I, in particolare, sembrano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le ...

WhatsApp , Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare correttamente dalle 20 di oggi. Se anche a voi non funzionano i messaggi e non si vedono i reel e i post su Facebook e Instagram , non vi ... (ilnotiziario)

Roma, 3 aprile 2024 – Ancora problemi per WhatsApp , Instagram e Facebook , i social di proprietà Meta . Poco dopo le 20 per gli utenti è diventato impossibile utilizzare l’app di messaggistica. Tutte ... (quotidiano)

WhatsApp down in Italia e nel mondo, problemi anche su Instagram - Ceraboard K1: la tastiera italiana in ceramica. Come è nata e perché Qualche settimana fa abbiamo avuto un primo contatto con Next Nova, una startup italiana impegnata nel settore dell'innovazione. A ...hwupgrade

Meta, quarto down in un mese per l'azienda di Mark Zuckerberg: tutti i problemi di Instagram, Facebook e WhatsApp - Dopo quelli di inizio mese, un nuovo stop è stato segnalato stasera su tutte le piattaforme. Da Facebook a Instagram, passando per WhatsApp, le applicazioni di Mark Zuckerberg continuano infatti a ...ilmessaggero