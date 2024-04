WhatsApp down per un’ora | cosa è successo Problemi anche per Instagram e Facebook

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 – Ancoraper, i social di proprietà Meta. Poco dopo le 20 di mercoledì 3 aprile per gli utenti è diventato impossibile utilizzare l’app di messaggistica. Tutte bloccate, quindi, le conversazioni. Sui social l’hashtag “” ha subito iniziato a impazzare. Il sitodetector, che raccoglie le segnalazioni relative ai malfunzionamenti, intorno alle 20 ha evidenziato un boom di avvisi di utenti non solo in Italia, con messaggi inviati e caratterizzati da una sola spunta sullo schermo del mittente. I, in particolare, sono stati riscontrati a livello internazionale con l'impossibilità di inviare messaggi dalla Francia alla Germania, dalla Spagna al ...

"Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile": così WhatsApp scrive sul suo profilo dopo un down di circa 1 ora.