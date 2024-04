Whatsapp down per almeno un’ora | boom di segnalazioni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Bologna, 3 aprile 2024 –non funziona, è – come si dice in gergo –. Questo attorno alle 20 di questa sera. “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile”, è stato scritto sul profilo su X didopo ilche ha interessato la chat per un'ora circa. Migliaia di testi della messaggeria istantanea infatti sono rimasti bloccati sotto la scritta: connessione in corso. Migliaia di spunte singole (quando va bene) che indicano che le parole sono state inviate ma non sono state ricevute dal destinatario. I problemi però non sarebbero stati circoscritti solo a, ma sono stati segnalati anche sugli altri servizi di Meta: Instagram e Facebook. Come avviene sempre in ...

