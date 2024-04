Whatsapp down | boom di segnalazioni | “Al lavoro per risolvere il problema”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Bologna, 3 aprile 2024 –non funziona, è – come si dice in gergo –. “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile”. A scriverlo è il canalesul suo profilo su X dopo ilche ha interessato la chat per un'ora, dalle 20 italiane. Migliaia di testi della messaggeria istantanea infatti sono rimasti bloccati sotto la scritta: connessione in corso. Migliaia di spunte singole (quando va bene) che indicano che le parole sono state inviate ma non sono state ricevute dal destinatario. I problemi però non paiono essere circoscritti a, ma sono segnalati anche sugli altri servizi di Meta: Instagram e Facebook. Come avviene sempre in questi casi, su X è decollato ...

